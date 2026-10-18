Cameroun : Hemley Boum, « Nos vies sauvages » raconte un pays sous emprise

information fournie par France 24 • 18/10/2026 à 22:29

Que fait un pouvoir qui dure plus de quatre décennies à un pays et à ses habitants ?

Dans son nouveau roman Nos vies sauvages, paru chez Gallimard, l'écrivaine camerounaise Hemley Boum raconte les destins de femmes confrontées à la corruption, à la répression et aux compromissions politiques.

Un roman qui résonne avec l'histoire du Cameroun, de ses luttes pour l'indépendance à la présidentielle contestée de 2025.

Sur France 24, Hemley Boum revient sur le système politique camerounais, la responsabilité des élites, les espoirs démocratiques déçus et les perspectives d'un changement après Paul Biya.