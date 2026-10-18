La police espagnole est intervenue dimanche dans un camp de fortune à Ceuta afin d'évacuer les migrants qui s'y étaient installés et pour les transférer vers un centre d'accueil temporaire.
La police espgnole évacue des migrants installés dans une zone industrielle de Ceuta
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