Un incendie spectaculaire a détruit dans la nuit de dimanche à lundi, sans faire de victime, le marché historique des Enfants Rouges, situé dans le Marais à Paris, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale, avec 17 commerces partis en fumée.
Paris: le Marché des Enfants Rouges ravagé par un incendie
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