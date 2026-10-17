Des affrontements se poursuivaient samedi pour le cinquième jour à Tirana où les manifestants exigent la démission du chef du gouvernement albanais et dénoncent les conditions d'enseignement et les droits d'inscription universitaires.
5e jour de manifestations en Albanie : cocktail Molotov, voitures en feu et canons à eau
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