En ce mois d'Octobre rose, des actions sont menées partout sur le territoire national et dans les Outre-mer pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, examen essentiel mais peu pratiqué. Chaque année, 10 000 femmes meurent de cette maladie en France, soit la première cause de mortalité féminine.
Octobre rose : campagne de sensibilisation au cancer du sein dans les outre-mer
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