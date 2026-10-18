Le pape s'adresse à la foule au Vatican pour la première fois depuis son opération

Le pape Léon XIV salue la foule depuis la fenêtre du palais apostolique, lors de la prière de l’Angélus, place Saint-Pierre, au lendemain de son retour au Vatican après une intervention chirurgicale, le 18 octobre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV s'est adressé à des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre dimanche pour la prière de l'Angélus, la première depuis sa sortie de l’hôpital la veille, les remerciant pour leur soutien durant cette "phase délicate" désormais "surmontée".

Léon XIV, 71 ans, a été opéré mardi à l'hôpital Gemelli de Rome où on lui a retiré un nodule cancéreux au poumon droit et a été autorisé à sortir de l'hôpital samedi, ses médecins ayant indiqué qu'il s'était rétabli rapidement.

"Je souhaite remercier tous ceux qui, ces derniers jours, ont prié pour moi. J'ai vraiment ressenti votre soutien, merci", a lancé le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde après la prière de l'Angélus dimanche, devant des milliers de personnes réunies place Saint-Pierre.

Des fidèles rassemblés place Saint-Pierre lors de la prière de l'Angélus du pape Léon XIV, au lendemain de son retour au Vatican après une intervention chirurgicale, le 18 octobre 2026 ( AFP / Andreas SOLARO )

Sa première apparition à la fenêtre du palais apostolique où il réside a été accueillie aux cris de "Vive le pape !" lancés par un chœur de voix féminines qui ont résonné à travers l'immense esplanade cernée par la colonnade du Bernin.

"J'exprime une reconnaissance particulière aux médecins, aux infirmiers et à tout le personnel de la polyclinique Gemelli. Cette expérience m'a fait éprouver de façon particulière la proximité avec tous ceux qui traversent la maladie et une situation d'infirmité", a poursuivi le pape qui est apparu en bonne forme.

"Cette phase délicate étant à présent surmontée, comme vous le savez, je reprendrai progressivement mes activités, toujours avec l'aide de Dieu et de vos prières", a ajouté Léon XIV avant de saluer la foule d'un geste de la main, le visage souriant.

Les fidèles réunis sur la place ont accueilli avec joie le retour du pape au Vatican.

Le pape Léon XIV s'adresse aux fidèles depuis la fenêtre du palais apostolique, lors de la prière de l’Angélus, place Saint-Pierre, au lendemain de son retour au Vatican après une intervention chirurgicale, le 18 octobre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Christopher Butler, 68 ans, curé d’une paroisse de Leeds, dans le nord de l’Angleterre, a qualifié Léon XIV de "grand berger pour l’Église catholique".

"Je suis préoccupé : il doit prendre le temps d’une guérison complète, mais c’est manifestement un homme très résilient, désireux de reprendre le travail, de diriger l’Église et d’être un leader mondial", a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

Soledad Espinosa, 59 ans, originaire d'Équateur, s'est dite heureuse auprès de l'AFP que les médecins autorisent le pape à se rendre en Amérique latine le mois prochain. "Nous espérons tous son rétablissement et qu'il ait surmonté cette épreuve. Nous savons qu'il va bien et nous en sommes heureux", a-t-elle indiqué.

Norma Grasso, 76 ans, venue d’Argentine, a déclaré : "Nous l'attendons".

"Absolument satisfaisant"

Après l'opération chirurgicale du pape, des doutes avaient émergé au sujet d'un voyage prévu du 6 au 17 novembre, en Uruguay, en Argentine et au Pérou, où Léon XIV a passé deux décennies comme missionnaire.

Des fidèles rassemblés place Saint-Pierre lors de la prière de l'Angélus du pape Léon XIV, au lendemain de son retour au Vatican après une intervention chirurgicale, le 18 octobre 2026 ( AFP / Andreas SOLARO )

Mais le chirurgien qui l'a opéré, Stefano Margaritora, a déclaré dans une interview à Vatican News publiée samedi qu’il estimait qu'il n'y avait "aucune raison d'ordre clinique qui empêche ce voyage d'avoir lieu".

La fin de l'hospitalisation du pape samedi a mis un terme à plusieurs jours d'incertitude qui ont ébranlé le Vatican et les catholiques du monde entier, moins de deux ans après le début du pontificat de ce pape né à Chicago, en bonne santé et sportif.

Le chirurgien Stefano Margaritora a indiqué que Léon XIV se trouvait "dans un état clinique absolument satisfaisant", estimant qu'il lui faudrait encore une dizaine de jours pour être complètement remis.

Le chirurgien a expliqué à Vatican News que la tumeur de Léon XIV avait été découverte par hasard, lors d’une radiographie abdominale de routine qui avait permis de déceler une "petite tache" à la base de son poumon droit.

Le pape Léon XIV lors de la prière de l’Angélus, place Saint-Pierre, au lendemain de son retour au Vatican après une intervention chirurgicale, le 18 octobre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Tout en qualifiant l’intervention au poumon subie par le pape de "routine", il a salué l’engagement du Saint-Père dans son rétablissement, affirmant qu’il "s'est réellement investi corps et âme, comme les personnes les plus motivées".

"Sa volonté de se rétablir très rapidement s'est avérée très efficace à tous les égards : elle a été vraiment louable", a ajouté le chirurgien.

Déjà depuis l'hôpital, Léon XIV avait repris une partie de ses activités, passant un appel vendredi au président russe Vladimir Poutine pour l’exhorter à un cessez-le-feu dans la ville ukrainienne occupée d'Olechky.