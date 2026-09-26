Après avoir parcouru près de 50.000 kilomètres à pied depuis l'Amérique du Sud pendant plus de 28 ans, Karl Bushby est à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée de son tour du monde, à Hull, dans le nord de l'Angleterre. Mais l'aventurier britannique de 57 ans doit faire face à un dernier obstacle : trouver un moyen de traverser la Manche.
Après 50.000 km, traverser la Manche, l'ultime défi d'un aventurier britannique
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