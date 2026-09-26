Le pape Léon XIV a quitté samedi matin la Maison Bakhita, lieu d’accueil d'exilés dans le 18e arrondissement de Paris, où le souverain pontife a débuté la deuxième journée de sa visite en France par une rencontre avec des personnes migrantes.
Le pape quitte la Maison Bakhita à Paris, après avoir rencontré des personnes migrantes
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