L’épargne des Français en danger en cas de crise financière ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 06/11/2026 à 14:05

La dégradation des finances publiques françaises alimente les interrogations sur la protection de l'épargne en cas de crise financière majeure. Livret A, assurance-vie, comptes bancaires ou hausse de la fiscalité : plusieurs scénarios sont régulièrement évoqués lorsqu'il est question du financement de la dette publique. Le débat porte sur les outils dont disposerait l'État en situation extrême et sur le niveau réel de risque auquel sont exposés les épargnants. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune et Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco dans On va pas se fâcher du 6 novembre présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.