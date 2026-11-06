De combien faut-il augmenter le SMIC ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 06/11/2026 à 14:00

Face aux tensions sur le pouvoir d'achat, les syndicats réclament un coup de pouce significatif au SMIC, tandis que les opposants craignent un impact négatif sur l'emploi et la compétitivité des entreprises. Une hausse de 6 à 10 % réclamée par les syndicats pourrait soutenir la consommation mais soulève de nombreuses questions sur son financement, ses effets sur les salaires intermédiaires et ses conséquences économiques. Le débat porte aussi sur la nécessité d'aller au-delà du seul SMIC pour améliorer durablement la rémunération du travail. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune et Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco dans On va pas se fâcher du 6 novembre présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.