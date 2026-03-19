Jusqu'où la hausse du pétrole peut plomber les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama • 19/03/2026 à 14:05

La brusque hausse du baril, alimentée par les tensions au Moyen-Orient, a de nouveau pesé sur les marchés, ravivant le débat sur le lien entre pétrole et indices boursiers. Si la réaction des investisseurs reste souvent mécanique, la relation entre énergie, secteurs gagnants ou perdants et valorisations apparaît aujourd’hui plus complexe. Entre risques géopolitiques, impact sur les banques centrales et vulnérabilité accrue des marchés européens, la question n’est plus seulement le niveau du baril, mais la durée du choc énergétique et ses effets sur l’inflation. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 19 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com