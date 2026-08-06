PlayStation, Xbox, bientôt Switch 2… Les trois géants du jeu vidéo augmentent leurs prix. Une situation inédite, provoquée par l'explosion du coût des puces mémoire, désormais accaparées par le boom de l'intelligence artificielle. Explications.
Jeux vidéo : le "RAMageddon" fait flamber le prix des consoles
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