Téhéran et Mascate seraient tombés d'accord pour un itinéraire de transit des bateaux dans le détroit d'Ormuz mais Téhéran prévient : la "déclaration conjointe" sera finalisée sous réserve que « des parties tierces ne viennent pas entraver le processus ». Comprenez : que Washington ne vienne pas mettre son grain de sel. L'Iran et Oman sont riverains du détroit d'Ormuz, où circule habituellement un cinquième du gaz et pétrole mondial. Depuis le début de la guerre contre l'Iran, Téhéran bloque le passage des navires, entraînant une forte hausse du prix du pétrole. Mais l'augmentation du coût du carburant, y compris aux Etats-Unis, pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et sur la popularité de Donald Trump, qui n'a jamais été aussi basse.
Détroit d’Ormuz : accord entre Iran et Oman, une éventuelle réouverture pourrait arranger Trump
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