C’est une première en 2025 : la Réserve fédérale américaine a abaissé son taux directeur de 0,25 point, malgré une inflation toujours supérieure à sa cible de 2 %. Une décision qui interroge sur le cap de la politique monétaire à venir. Est-ce le début d’un cycle de baisses successives ou un simple ajustement face à un marché de l’emploi en perte de vitesse ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 18 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Jusqu’où la Fed va baisser ses taux d’intérêt ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
