Jusqu’où la Fed va baisser ses taux d’intérêt ?

information fournie par Ecorama • 18/09/2025 à 14:10

C’est une première en 2025 : la Réserve fédérale américaine a abaissé son taux directeur de 0,25 point, malgré une inflation toujours supérieure à sa cible de 2 %. Une décision qui interroge sur le cap de la politique monétaire à venir. Est-ce le début d’un cycle de baisses successives ou un simple ajustement face à un marché de l’emploi en perte de vitesse ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 18 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com