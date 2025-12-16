Le Capitaine Sylvain Mounier, commandant des opérations de secours, a décrit mardi les interventions effectuées la veille après l'explosion d'un immeuble à Trévoux, dans l'Ain, qui a coûté la vie à deux enfants et fait treize blessés.
Explosion d'un immeuble dans l'Ain: "115 sapeurs-pompiers sur place" (secours)
