Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de la construction d'un nouveau porte-avions

information fournie par AFP Video 21/12/2025 à 17:03

"J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions” annonce Emmanuel Macron lors du Noël avec les troupes à Abou Dhabi, donnant le coup d'envoi de la construction du navire destiné à remplacer le Charles De Gaulle et qui doit entrer en service en 2038. SONORE

