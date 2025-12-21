"J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions” annonce Emmanuel Macron lors du Noël avec les troupes à Abou Dhabi, donnant le coup d'envoi de la construction du navire destiné à remplacer le Charles De Gaulle et qui doit entrer en service en 2038. SONORE
Emmanuel Macron donne le coup d'envoi de la construction d'un nouveau porte-avions
