Le patriarche latin de Jérusalem célèbre une messe de Noël à Gaza

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, célèbre une messe de Noël lors de sa visite dans la bande de Gaza, à l'église de la Sainte-Famille, la seule paroisse catholique de ce territoire palestinien ravagé par la guerre, où vit encore une petite minorité chrétienne. IMAGES
