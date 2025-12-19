Pennylane, spécialiste de la comptabilité et la gestion financière illustre le retour en force des logiciels d’entreprise au sein de la French Tech. Fondée en 2020, la fintech française vient de franchir le seuil des 100 millions d’euros de revenus annuels récurrents, rejoignant ainsi le cercle des “centaures”. Retour sur la trajectoire de l’entreprise, ses perspectives de croissance, son développement à l’international et plus largement sur la dynamique actuelle des logiciels B2B dans un contexte de ralentissement des levées de fonds avec Arthur Waller, cofondateur et PDG de Pennylane.
Arthur Waller (PDG de Pennylane) : "On pourrait être rentable mais on préfère investir massivement dans notre produit !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
