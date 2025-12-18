La réforme des fonds de pension néerlandais entre en vigueur le 1er janvier 2026. Acteurs majeurs du marché obligataire européen, ils pourraient ajuster leurs stratégies d'investissement, avec un impact potentiel sur la dette souveraine de long terme et les niveaux de taux. Ce changement, en partie déjà anticipé, soulève la question d'éventuelles tensions sur les marchés en tout début d'année. L'analyse de Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Ecorama du 18 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Un risque de crise obligataire dès les premiers jours de janvier 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
