TIC TECH – Sanctions contre la tech française, Nvidia, Palantir : les tops et flops de la tech

information fournie par Ecorama • 19/12/2025 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : la menace de sanctions des États-Unis contre les champions européens du numérique sur fond de bras de fer réglementaire avec l’Union européenne, l’autorisation accordée à Nvidia pour vendre à nouveau des puces IA en Chine, et la DGSI qui renouvelle son partenariat controversé avec Palantir. On revient aussi sur l’effondrement des levées de fonds des fintechs françaises en 2025, et sur la nomination de Clara Chappaz comme nouvelle ambassadrice de la France pour le numérique et l’intelligence artificielle. Ecorama Tic Tech du 19 décembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.