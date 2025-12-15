"On pense qu'il y a évidemment un lien entre les succès policiers en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et ces actes absolument ignobles", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez après la visite dans un collège situé dans un quartier sensible de Dijon (Côte d'Or) visé par un incendie vraisemblablement criminel. SONORE
Incendie d'un collège à Dijon: "des actes absolument ignobles" (Nuñez)
