La dernière campagne publicitaire d’Intermarché, centrée sur la figure d’un loup, connaît un retentissement international. Saluée notamment pour avoir été réalisée sans recours à l’intelligence artificielle, elle relance le débat sur la place de l’IA dans la création publicitaire. Retour sur les réactions suscitées par cette campagne et sur les enjeux actuels entre innovation technologique et processus créatif avec Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 19 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Pub Intermarché : le “loup” relance le débat sur l’IA et la créativité
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
