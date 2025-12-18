Economie française : enfin des bonnes nouvelles !

information fournie par Ecorama • 18/12/2025 à 14:00

Contre toute attente, l’économie française montre des signes de solidité. Dans un contexte politique tendu et marqué par de fortes incertitudes, la dernière note de conjoncture de l’INSEE apporte une bouffée d’optimisme : la croissance résiste, l’investissement des entreprises repart et la consommation des ménages se redresse timidement. Faut-il y voir un simple sursaut ou le début d’une dynamique plus durable ? Xavier Timbeau décrypte ces « bonnes nouvelles » et interroge ce paradoxe français : une économie qui tient mieux que prévu… malgré un pessimisme toujours très ancré dans l’opinion. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 18 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com