Vincent Ravat, directeur général de Mercialys , était l'invité de l'émission Ecorama du 18 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'évolution de la fréquentation en fin d'année, le positionnement stratégique sur les «shopping parks», la diversification des enseignes, la dynamique des loyers, les acquisitions récentes, les perspectives de développement en France et à l'international, ainsi que la politique de rendement et la performance boursière du titre.
Vincent Ravat (DG de Mercialys) : "Être actionnaire de Mercialys a rapporté 20% par an sur 5 ans !"
