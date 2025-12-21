Le président français Emmanuel Macron arrive aux Émirats arabes unis et rencontre le prince héritier d'Abou Dhabi, cheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Emmanuel Macron a entamé une visite aux Émirats pour célébrer Noël avec les forces françaises qui y sont déployées et vanter son partenariat avec ce pays du Golfe, dont Paris espère plus de coopération dans sa lutte contre le narcotrafic. IMAGES
Emmanuel Macron arrive aux Émirats arabes unis
