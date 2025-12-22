A la Une de la presse, ce lundi 22 décembre, la décision du gouvernement israélien d’approuver l’installation de 19 colonies supplémentaires en Cisjordanie. Le conflit israélo-palestinien, qui fracture le mouvement Maga aux Etats-Unis, où un nouveau tour de vis sur l’immigration a été décidé. Et un tour au secrétariat du Père Noël.
Cisjordanie: "Depuis 2023, une escalade de l'accaparement des terres"
