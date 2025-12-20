"Je me sens prêt", a déclaré samedi le capitaine du Maroc Achraf Hakimi, encore incertain, en raison d'une blessure, de disputer le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations face aux Comores.
CAN-2025: "Je me sens prêt", dit Hakimi avant le match d'ouverture
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro