Alors que les grandes Bourses mondiales enchaînent les records, le CAC 40 reste à la traîne. Avec seulement +9 % depuis le début de l’année, loin derrière le DAX, l’EuroStoxx ou encore les indices espagnol et italien, l’écart se creuse à l’automne. Faut-il y voir l’effet d’un climat politique français pesant, d’une composition sectorielle moins exposée à l’IA, ou encore la conséquence des révisions baissières des bénéfices et du ralentissement chinois ? L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Jusqu’à quand le CAC 40 va-t-il rester à la traîne ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro