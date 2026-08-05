Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus de Kiev alors que la capitale ukrainienne a été une nouvelle fois la cible de frappes russes dans la nuit, faisant au moins deux morts selon les autorités. Un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine de fortes explosions aux alentours de 00h00 (21h00 GMT). IMAGES
Ukraine: des colonnes de fumée dans le ciel de Kiev après de nouvelles frappes russes
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