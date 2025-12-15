La ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rend en Occitanie pour tenter d’apaiser la colère des éleveurs. Déclenchée par la gestion de la dermatose bovine, la mobilisation révèle un malaise plus profond, nourri par des difficultés économiques persistantes et des inquiétudes européennes.
Dermatose bovine, Mercosur et PAC : la colère agricole gronde
