Murs crème incurvés comme des vagues, plafond constellé d'étoiles et un toboggan pour descendre d'un étage: une école primaire de l'est de Paris s'est muée en centre de soins pour les enfants de l'Aide sociale à l'enfance.
Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés
