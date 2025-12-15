"Il faut tout simplement s'occuper de la sûreté de cet établissement, il faut s'occuper de la rénovation du bâtiment, il faut créer des emplois", explique le représentant CGT du Louvre Christian Galani, alors que les salariés se réunissent en assemblée générale pour se prononcer sur l'appel lancé par les syndicats à une "grève reconductible", nouvelle épreuve pour un musée dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre et la mise à nu de ses dysfonctionnements. SONORE
Journée de grève au Louvre: "il faut créer des emplois" (syndicat)
