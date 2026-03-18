Guerre en Iran : Fed et BCE vont-elles garder leur sang-froid ?

La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne s’expriment cette semaine dans un climat d’incertitude alimenté par la guerre en Iran et la flambée des prix de l’énergie. Entre risques inflationnistes et menace sur la croissance, les deux institutions doivent arbitrer sans visibilité, au moment où les marchés s’interrogent sur le calendrier des futures baisses de taux. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 18 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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