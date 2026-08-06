"Il faut intensifier la riposte contre Ebola" selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Il est en visite depuis mercredi en République démocratique du Congo. Depuis le 15 mai, plus de 3 900 cas ont été enregistrés dans le pays, parmi lesquels 1 801 décès. Ce jeudi, un cas suspect a été signalé sur un bateau en direction de Kinshasa. L'homme est décédé avec des symptômes correspondant à ceux du virus Ebola.
Ebola : un décès suspect sur un bateau en direction de Kinshasa
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