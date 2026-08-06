C'est un épisode de l’histoire japonaise encore largement méconnu, y compris par les habitants de l’archipel eux-mêmes. Dans les années 1930, le pays lutte contre la propagation de la lèpre. Face à cette maladie infectieuse qui ravage les nerfs et déforme les corps, le Japon décide d’enfermer les malades dans des sanatoriums, notamment sur l'île de Nagashima.
L'île des lépreux : au Japon, l'histoire sombre de Nagashima
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