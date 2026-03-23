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Guerre en Iran : des marchés boursiers déboussolés ?

information fournie par Ecorama 23/03/2026 à 14:10

Malgré la flambée des prix de l’énergie depuis le début du conflit en Iran, les grands indices boursiers ne cèdent pas à la panique. Mais la nervosité monte, portée par la crainte d’un choc inflationniste durable et d’un nouveau cycle de hausses de taux. Entre volatilité accrue, risques géopolitiques et pétrole durablement au-dessus de 100 dollars, les scénarios macroéconomiques pourraient rapidement basculer. L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 23 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 14:53

    Il y a 48 h Trump annonce des frappes sur l'Iran centrales électriques, équipements civils etc..Les marchés baissent..et aujourd'hui annonce un report et pire que la guerre va prendre fin les négos avec l'Iran étant satisfaisantes : hausse en quelques minutes des marchés.. De l'argent gagné par milliards comme Trump l'avais fait pour les droits de douanes..On peut se poser des questions non ??

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