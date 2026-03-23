Guerre en Iran : des marchés boursiers déboussolés ?

Malgré la flambée des prix de l’énergie depuis le début du conflit en Iran, les grands indices boursiers ne cèdent pas à la panique. Mais la nervosité monte, portée par la crainte d’un choc inflationniste durable et d’un nouveau cycle de hausses de taux. Entre volatilité accrue, risques géopolitiques et pétrole durablement au-dessus de 100 dollars, les scénarios macroéconomiques pourraient rapidement basculer. L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 23 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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