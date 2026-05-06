Alors que les tensions s'intensifient autour du détroit d'Ormuz, une rumeur enfle : Téhéran aurait déployé des "dauphins kamikazes" pour viser les navires américains ! Washington dément, et les médias iraniens qualifient l'affirmation de "bizarre". En effet, il n'existe aucune preuve de leur existence. Cependant, des programmes militaires ont bien utilisé des dauphins pendant la Guerre Froide, et la marine américaine travaille toujours avec ces mammifères notamment pour détecter les mines.
Des "dauphins kamikazes" iraniens bientôt déployés dans le détroit d'Ormuz ?
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