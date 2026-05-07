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Top 5 IA du 06/05/2026

information fournie par Libertify 07/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alten, Apple, Arkema, SCOR, Viridien. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALTEN
61,850 EUR Euronext Paris +7,75%
APPLE
287,5100 USD NASDAQ +1,17%
ARKEMA
64,200 EUR Euronext Paris +2,56%
SCOR
31,580 EUR Euronext Paris +6,47%
VIRIDIEN
119,400 EUR Euronext Paris -18,61%

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