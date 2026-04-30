Aux totems de la station-service Leclerc de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) qui affiche les prix plus bas, les automobilistes font la queue pour faire le plein de carburant. Devant la hausse des prix, ils sont nombreux à essayer de trouver des alternatives au déplacement en voiture.
Prix des carburants: les Français essaient de limiter leur consommation d'essence
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