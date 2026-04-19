Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Des partisans du mouvement houthi, soutenu par Téhéran, lors d'un rassemblement en soutien à l'Iran et au Liban, à Sanaa, le 17 avril 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, après le début d'un cessez-le-feu au Liban et la décision de l'Iran de verrouiller à nouveau le détroit d'Ormuz face au blocus américain.

- Des "progrès" dans les négociations, mais de "nombreuses divergences" persistent, selon l'Iran

Les négociations de paix entre l'Iran et les Etats-Unis ont "fait des progrès" mais un accord final est "encore loin", a affirmé samedi le président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui avait représenté l'Iran lors de récentes négociations.

"Nous avons fait des progrès dans les négociations, mais il subsiste de nombreuses divergences et certains points fondamentaux restent en suspens", a-t-il déclaré lors d'une longue interview à la télévision iranienne.

- Le chef de l'ONU condamne l'attaque contre des Casques bleus français

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a "condamné fermement" l'attaque qui a coûté la vie à un Casque bleu français dans le sud du Liban et en a blessé trois autres.

"Il s'agit du troisième incident, en l'espace de quelques semaines, ayant entraîné la mort de Casques bleus" de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a-t-il dénoncé, selon un communiqué de son porte-parole.

Le militaire tué samedi est deuxième soldat français à perdre la vie depuis le début de la guerre d'Iran fin février. Trois autres soldats ont été blessés à ses côtés dont deux grièvement, selon le ministère français des Affaires étrangères.

- Tirs et menaces à l'encontre de navires, l'Inde convoque l'ambassadeur iranien

Les Gardiens de la révolution ont averti que tout navire qui s'approcherait du détroit d'Ormuz serait "pris pour cible" par Téhéran.

Plusieurs navires avaient essuyé plus tôt des tirs et des menaces de la part des forces iraniennes en tentant de le traverser. Parmi eux se trouvaient deux navires battant pavillon indien, selon New Delhi, qui a convoqué en réponse l'ambassadeur iranien.

- Liban: le Hezbollah promet de riposter aux attaques d'Israël

Le chef du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah a promis de riposter aux attaques d'Israël au Liban, où une trêve est officiellement en vigueur.

"Un cessez-le-feu signifie une cessation complète de toutes les hostilités. Comme nous ne faisons pas confiance à cet ennemi, les combattants de la résistance resteront sur le terrain, le doigt sur la gâchette, et ils répondront aux violations", a-t-il déclaré d'après un communiqué lu à la télévision.

L'armée israélienne avait annoncé plus tôt samedi avoir établi une "ligne jaune" de démarcation dans le sud du Liban, comme à Gaza, et avoir "éliminé une cellule terroriste" opérant à proximité de ses troupes. Selon l'agence de presse officielle libanaise, l'armée israélienne a par ailleurs procédé à des démolitions de bâtiments dans le sud Liban.

- Israël annonce la mort d'un soldat

Israël a annoncé samedi qu'un de ses soldats avait été tué lors d'un incident survenu la veille dans le sud du Liban, où un cessez-le-feu avec le Hezbollah pro-iranien est en vigueur. Selon le site d'information israélien Ynet, l'incident s'est produit au cours d'une opération de déminage de bâtiments dans le sud du Liban.

- Le Hezbollah dément avoir attaqué des Casques bleus français

Le Hezbollah a démenti toute implication dans l'attaque meurtrière contre des Casques bleus français dans le sud du Liban, après que la France l'a pointé du doigt.

"Le Hezbollah nie avoir un lien avec l'incident survenu avec la Finul", la Force intérimaire des Nations unies au Liban, a indiqué la formation pro-iranienne dans un communiqué, appelant à "faire preuve de prudence (...) avant d'attribuer des responsabilités".

Le président français Emmanuel Macron a estimé que "tout laisse à penser" que le Hezbollah était responsable de l'attaque, la Finul retenant également la piste d'"acteurs non étatiques", vraisemblablement le Hezbollah.

- L'Iran dit avoir reçu de nouvelles propositions de Washington et les examine

L'Iran a reçu de "nouvelles propositions" des Etats-Unis en vue de discussions pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué le Conseil suprême de sécurité nationale, ajoutant que les négociateurs iraniens ne feraient "aucun compromis".

"Ces derniers jours, lors de la présence à Téhéran du commandant de l'armée pakistanaise, agissant comme médiateur, les Américains ont présenté de nouvelles propositions. L'Iran les examine actuellement et n'y a pas encore répondu", a déclaré cette instance, citée par l'agence de presse officielle Irna.

- Trump dénonce un "chantage" de l'Iran sur Ormuz

Donald Trump a dénoncé un "chantage" après l'annonce par Téhéran de la reprise du blocage du stratégique détroit d'Ormuz.

"Ils ne peuvent pas nous faire chanter", a-t-il tempêté. Plus tôt, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, avait déclaré que les États-Unis ne pouvaient "imposer un siège" sur le détroit d'Ormuz.