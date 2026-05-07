Le navire de croisière néerlandais, MV Hondius, a quitté son mouillage au large du Cap-Vert et se dirige désormais vers les Canaries. C'est à partir de ces îles que commencera lundi l'évacuation des passagers sains. Tous les cas suspects ont été évacués par avion, notamment vers Amsterdam. Au total, l'Organisation mondiale de la santé recense 8 cas.
Hantavirus : bientôt la fin du cauchemar pour les passagers ?
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