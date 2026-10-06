Des Japonais se sont affrontés lors d'un concours de sommeil organisé à Tokyo par une marque de matelas, dans un pays connu de longue date pour son manque chronique de sommeil.
Au Japon, un concours de sommeil dans un pays en manque de repos
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