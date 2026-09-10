Le nouveau PDG d'Apple John Ternus pose avec des participants à Cupertino après avoir dévoilé l'iPhone Duo, premier téléphone pliable du groupe et premier grand lancement depuis sa prise de fonctions le 1er septembre. L'appareil, vendu à partir d'environ 2.000 dollars, doit être commercialisé le 23 octobre, alors qu'Apple fait son entrée sur le marché des smartphones pliables sept ans après Samsung. IMAGES
Apple: le nouveau PDG John Ternus dévoile le premier iPhone pliable du groupe
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