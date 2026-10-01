Donald Trump a qualifié mercredi de "victoire" le retrait d'Irak des dernières troupes de la coalition antijihadiste menée par les États-Unis.
Trump qualifie le retrait d'Irak de "victoire" pour les États-Unis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro