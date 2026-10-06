Peut on faire confiance à une IA lorsqu’elle formule une recommandation d’investissement en Bourse ?

information fournie par Ecorama • 06/10/2026 à 14:10

La généralisation des agents IA capables d’analyser les marchés et de proposer des portefeuilles soulève le risque de décisions mimétiques à grande échelle. Si l’IA peut améliorer l’accès à l’information et l’analyse des risques, elle peut aussi amplifier des comportements collectifs fragiles en diffusant les mêmes hypothèses à une vitesse inédite. L’enjeu est de savoir si ces outils doivent aider les épargnants à comprendre leurs placements ou s’ils peuvent réellement anticiper les crises sans reproduire les biais du passé. L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 6 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.