Jean Peyrelevade : "Croire qu'en faisant payer les riches, on va tout résoudre, c'est de la démagogie."

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 08/09/2026 à 14:05

La campagne présidentielle s’ouvre sur une série de promesses économiques, entre gel des prix des cigarettes, baisse des taxes sur le carburant ou annulation partielle de la dette publique. Le débat porte désormais sur la manière de relancer la croissance, de mieux rémunérer le travail et de redonner un rôle aux entreprises dans la vision de la société. Entre désindexation des pensions, abattement de 10 % et taxation des méga‑héritages, les arbitrages à venir seront scrutés par une opinion en quête de solutions tangibles. L'analyse de Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit lyonnais. Ecorama du 8 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.