Des élèves des grands lycées publics parisiens Louis-le-Grand et Henri-IV soutiennent ce mardi le mouvement lycéen par solidarité. Margot, élève de 1ère, pense que ses "privilèges devraient être des droits" pour tous les lycéens du pays.
Mouvement lycéen : Henri-IV et Louis-le-Grand débrayent par solidarité
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