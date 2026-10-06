Dix ans que La Place fait vibrer Paris au rythme du hip-hop. Sous la Canopée des Halles, cet établissement s’est imposé comme l’un des hauts lieux du hip-hop de la capitale, à la croisée du rap, de la danse, des arts visuels et du débat. Pour célébrer cet anniversaire, plus de cinquante artistes se succèdent pendant dix jours de festival. À cette occasion, Nina Masson reçoit Julien Cholewa, directeur et programmateur de La Place, et Vicky R, rappeuse, compositrice et productrice gabonaise.
Hip-hop : "La Place" fête dix ans de rap, de combats et de nouvelles voix
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