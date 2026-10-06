Privé d'eau presque tout l'été, le lac des Brenets, situé à la frontière franco-suisse, a vu son lit asséché en quasi-totalité se couvrir de végétation, dans laquelle des riverains ont récemment tracé de gigantesques "HELP" et "SOS".
"SOS" géant d'un lac asséché à la frontière franco-suisse
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