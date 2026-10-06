Des milliers de personnes affluaient place de République à Paris en marge d'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne, alors que le mouvement, démarré mi-septembre, est émaillé de violences et d'affrontements avec la police.
Blocus des lycées: des milliers de personnes place de République
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